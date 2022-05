Linda POWER-BARRET

Visitez mon site web: power-english-training.com



Originaire de Birmingham en Angleterre, j’ai travaillé en tant que consultante en recrutement avant de m’installer à Paris en 1990. J’y intègre une école de langue dans laquelle je deviens formatrice.



En 1994, j’emménage à Sens où je poursuis mon activité de formatrice en entreprise.



En 2001, je décide de passer le CAPES pour travailler dans l’enseignement initial parallèlement à mon activité de formatrice en entreprise.



En 2011, en créant ma propre structure, je mets à profit mon expérience, ma formation et mes connaissances au service des entreprises situées dans l’Yonne, le nord du Loiret, et le sud de la Seine et Marne.



Mon domaine d'expertise: formation, traduction et interprétariat en anglais







Mes compétences :

Traduction

Formation

Interprétariat