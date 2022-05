Linda RAMPAL

FONCTIONNAIRE TERRITORIALE DE CATEGORIE B

RESPONSABLE DE SERVICES OPERATIONNELS

EXPERIENCES DE GESTION ET MANAGEMENT D'EQUIPES DE COLLECTIVITES TERRITORIALES DE PLUS DE 20 ANNEES.

SOUCIEUSE D'UN SERVICE RENDU AU PUBLIC, DE QUALITE

RESPECTUEUSE ET ATTENTIVE AU DIALOGUE ET PARTENARIATS.

ATTENTIVE AUX REGLES DE SECURITE ET AU RESPECT DES PERSONNES



Mes compétences :

Gestion de services

Management d'équipe

Organisation du travail

Formation professionnelle

Droit public

ERP

Restauration

Collectivités locales

Relations sociales négociations

Enfance

Encadrement

Education

Management

Collectivités Territoriales