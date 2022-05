Curiosité proactive, écoute active, accompagnées de bienveillance, m'ont toujours permise de maintenir une forte culture du résultat et relever des challenges.

C'est ainsi que tout au long de mon parcours professionnel, je continue à monter en compétence et en expertise en matière de :



- Transitions professionnelles (reclassements, placements, évolution, sécurisation de parcours professionnel)



- Recrutement par approche directe et sourcing - Evaluation de compétences



- Bilan de compétences - Ingénierie de formation - Appui, conseils, coaching



- Commercialisation - Prospection BtoB et BtoC



En effet, les capitaux immatériels (organisationnel - stratégique - humain - développemental ) sont bels et biens des leviers incontournables de la performance des entreprises et de la population active.



Restant à votre écoute,



linda.rasolo@yahoo.fr

06 52 47 52 62



Mes compétences :

Bilan de compétences

Prospection commerciale

Conseil en recrutement

Accompagnement à l'emploi

Animation d'ateliers

Recrutement par approche directe

Développement des compétences

Gestion de carrière

Développement commercial

Coaching professionnel