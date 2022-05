Linda ROURE

Titulaire d'un Master «Physico-chimie appliquée des matériaux» je possède des expériences dans la réalisation d’études et d'amélioration des produits/procédés dans les domaines de la recherche et de l’industrie.



Lors de mes précédentes missions, j'ai réalisé la caractérisation et l’optimisation de matériaux et procédés pour application dans les domaines de l’énergie et du transport.



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Ingénieur

Gestion de projet

Production

Management

Optimisation

Matériaux

Analyse