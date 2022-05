Linda SADKI

Je suis titulaire d’un diplôme en droit et d’un diplôme de capacité à la profession d’avocat ainsi qu’un diplôme en informatique, je maitrise les langues étrangères (français, anglais et espagnole).



J’ai une expérience de huit années dans le secteur de l’énergie spécialement dans la construction des usines de dessalement d’eau de mer en formule BOO et des centrales électrique en Algérie, je maîtrise aussi la fonction de ressources humaines avec une bonne connaissance en matière du droit du travail algérien.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit du travail

Droit public

Droit des affaires

Droit civil