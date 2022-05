Linda SADLI

Bonjour , je me présente Linda, 28 ans, je réside dans le val d’Oise à Argenteuil.



Ayant eu un BEP ainsi qu'un Baccalauréat professionnel en comptabilité, je recherche activement un emploi en tant que opératrice de saisie car cela fais 5 ans que je suis en intérim chez Ergalis situé à Paris, et 5 ans que je fais principalement de la saisie informatique, saisie de données, tri courrier, classement, tâches administratives.



De nature sérieuse, et l'envie d'apprendre de nouvelles choses, j'aimerais avoir la chance d'obtenir un emploi fixe, après 5 ans de recherche.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye