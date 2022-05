Linda SAIDANI

En 1994 J'ai eu une Fomation dans la broderie pour un mois et j'ai passé mon examen haut la main,j'étais recruter le jour suivant et je suis devenu employée et j'ai eu un poste commme Brodeuse à la machine sur vétements sport pour la ligue nationale de hockey Canada (LNH).

Et j'ai travailler avec la compagnie 11 ans .

Et avec mon éxpérience j'ai aussi donner de la formation au jeunes qui commence .

Mais héla les jeunes de maintenant ne veulent pas apprendre ce métier car s'est de l'Artisanat.



Mes compétences :

magasin

MES