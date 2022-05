Linda SCHAFFHAUSER

Secrétaire, puis assistante commerciale, je suis depuis 9 ans la secrétaire du directeur d'un ESAT qui progresse considérablement, entre les résultats économiques et les relations profondément enrichissantes avec les 150 ouvriers que l'on accueille. Gestion administrative, développement de la politiques sociale, relations avec les partenaires sociaux... j'ai beaucoup appris et je souhaiterais accéder à des fonctions plus à responsabilités.



