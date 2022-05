Linda SEKKAI

Issue du monde associatif, j'ai développé des compétences dans les services proposés aux entreprises. Dans un premier temps sur la thématique de la diversité, ensuite sur la solidarité et l'implication des salariés d'entreprise à des actions de solidarité.

Ma mission première est de convaincre les entreprises que leurs valeurs ne peuvent être indissociables d'une prise de conscience de leur environnement direct.



Aujourd'hui J'ai rejoint une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI)IDEES INTERIM qui est représenté sur l'ensemble du territoire national avec pas moins de 30 agences implantées dont 4 en ile de France.

J'ai pour fonction la mise en poste, l'accompagnement et le suivi de personnes en grande difficulté d'insertion.



J'ai pour rôle également de sensibiliser les entreprises a la question de l'insertion et de les convaincre de prendre en intérim des personnes qui n'ont pas encore une totale autonomie dans leur recherche d'emploi.



Ce qui distingue IDEES INTERIM d'une agence d'interim classique est l'accompagnement, le suivi et le maintien à l'emploi des personnes relevant de l'insertion. Nous travaillons en étroite collaboration avec les missions locales, les pôles emploi, les associations, les centres sociaux pour appréhender, dans la globalité, les difficultés de ces personnes.



Mes compétences :

Diversité

Lutte contre les discriminations