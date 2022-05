Linda SMILJANIC

MADE IN crée en 2006, produit tous types de vêtements H/F en chaine et trame aussi bien en France qu’en Serbie.

Spécialisée dans la confection de prêt à porter moyen-haut de gamme , notre rôle consiste à :

- Affecter des usines ayant le savoir faire nécessaire aux produits qui nous sont confiées.

- Gérer la logistique (sourcing, transport, transitaire).

- Suivre et contrôler les productions (modélisme, coupe, montage) en cours afin d’offrir un grade de qualité satisfaisant à nos clients.



1. FRANCE.

Prototypages & mise au point:

Afin de répondre à un besoin croissant et urgent nous avons mis en place une équipe de mécaniciens premières mains chargés de réaliser les prototypes et les répétitions de modèles pour les défilés, les réunions de collections ou les lancements de productions. Nos assurons des délais extrêmement rapide de deux à trois jours en moyenne pour vous donner toute la réactivité nécessaire.

Production France:

Nos unités de production basées dans la région parisienne permettent de répondre à des demandes de productions ponctuelles en cours de saison tout en assurant des délais de livraison très rapides (Selon les quantités et la complexité des modèles, nous livrons en moyenne à 2 semaines).



2. SERBIE.

Production:

Nous avons plusieurs unités de production spécialisées dans les domaines suivants :

• Pièces à manches, vestes, manteaux, imperméables, … H/F

• Pantalons H/F, jupes, robes…

• Chemises, chemisiers

• Lingerie





Une équipe de techniciens confirmés contrôlent et suivent les productions, de la coupe à la finition.

Afin de répondre aux besoins de nos clients, nous avons complétés nos parcs machines existants, avec des machines spéciales tels que : point cellier, point puce, point zig zag, point chaînette, cuir, broderie, etc.

Délais Serbie:

Selon les quantités et la complexité des modèles, nous livrons en moyenne à 4 semaines.

Transport:

Un départ de France est organisé tous les vendredis. Les camions arrivent en Serbie sous 3/4 jours (délais de dédouanement inclus).



Grâce à la qualité de notre suivi de production nos clients nous font confiance depuis de nombreuses années et nous confie régulièrement leurs productions saisonnières



Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.



Mes compétences :

Textile

Couture