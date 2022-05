Linda THERY

Quatorze années passées au service du personnel d'une société prestataire de services pour un hypermarché, m'ont permis de mettre à profit mes qualités relationnelles et me permettre ainsi de justifier d'une expérience administrative conséquente, qui m'a permis de maîtriser les domaines tels que la gestion du personnel intérimaire, la gestion de la badgeuse, des visites médicales..., et de pouvoir ainsi participer au développement du service.