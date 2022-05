Je m appelle Linda Tlemcani,je suis arrivée vivre sur l ile il y a un peu plus d' un moi ,j ai 31 ans.

Mon expérience professionnelle m'a permise d'acquérir de nombreuses compétences dans le domaine de la grande distribution. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.

En effet, mon expérience en tant qu'employée libre service m’a permise d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches des postes à pourvoir. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Intégrer une entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail,ma ponctualité, ma rapidité ainsi que ma grande capacité d' adaptation pourront s’exprimer pleinement.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.

Cordialement.

Tlemcani Linda.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Managment