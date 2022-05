Linda TRUFAUT

Professionnelle des Ressources Humaines au sein de différentes entreprises de secteurs variés (Grande Distribution, Services, Industries de l'emballage, Pharmaceutique..) dans des environnements internationaux et multi-sites, j'ai développé une grande capacité d'adaptation et d'organisation.



Grâce à la diversité des tâches qui m'ont été confiées au cours de mon parcours professionnel, j'ai à présent une vision globale des missions inhérentes à la fonction des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Gestion administrative du personnel

GPEC

Relation sociales et syndicales

Droit social et du travail

Paie Gestion des Ressources Humaines

Management de projet

Management d'équipe