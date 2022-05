Linda Wassey KODJO jeune diplômée d'une Licence3 à l'Institut International de Commerce et de Finance (IICF) et actuellement en Master2 à Sherbrooke Academy Dakar, de nature entreprenante, dynamique, avec une capacité à travailler en équipe, à innover et à faire preuve de créativité du fait de mes riches expériences professionnelles et associatives dans le social, l'humanitaire et le volet religieux qui m'ont permise d'avoir une personnalité bien particulière avec cette envie d'être toujours polyvalente en explorant de nouveaux horizons, et de répondre aux exigences des changements actuels et d'apporter ma pierre à l'édifice dans la pleine conscience que même dans les petites choses on peut grand et que la vie est un éternel apprentissage. C'est maintenant qu'il faut bâtir demain.



Mes compétences :

Bonnes capacités de vente

Entreprenante

Capacité à travailler en équipe

Motivée et engagée

Vente

Capacité à innover

Marketing