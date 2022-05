Je m'appelle Yéfoué azébazé Linda cledia,

je suis née le 13 07 1992 a Douala

je suis étudiante,a institut supérieur de transport,tourisme,affaires et management

je fais la filière de tourisme et loisirs,

j'habite bonamoussadi

celibataire sans enfant

j'aime les voyages,la lecture,la musique

je pratique le tennis et la natation

merci a vous



Mes compétences :

Ambition