Lindadrici DRICI

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi d’assistante de gestion PME PMI en contrat de professionnalisation.

J'ai un parcours atypique jalonné d’expériences diverses et variées, de la rédaction d'articles de presse à la gestion d'une équipe de serveuse en passant par l'organisation d’événements. Je considère que la polyvalence est mon atout principal, il est indispensable au poste d'assistante de gestion P.M.E./P.M.I.

Le fil conducteur de mon parcours professionnel est le contact humain, je suis d'une nature calme et conciliante , la relation clientèle et avec le personnel sont des compétences que je souhaiterais mettre à profit dans mon poste futur. J'ai un bon niveau d'anglais ce qui me semble primordiale aujourd'hui.

Je suis sérieuse, dynamique et motivée, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement, je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Rédaction

Réseaux sociaux

Gestion des conflits

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client