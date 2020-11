Lindien JOE

Mon désir de reconversion en tant qu'électricien est motivé par l'envie et " l'amour" que presente ce metier.

Les diverses fonctions que j'ai exercées me permettent aujourd'hui de disposer de compétences que je metterai à disposition.

Rigoureux, attentif et vigilant, je souhaite donner un nouvant tournant à ma carrière.



Mes compétences :

Obtention formation incorporation électrique béton

Permis B

Esprit d'equipe

Contact avec les clients