Lindo CASAGRANDE

Après quelques années passionnantes passées dans l’informatique en tant que Directeur commercial sur le secteur des grands comptes, j’ai souhaité me consacrer encore plus au développement des relations humaines. L’activité du recrutement a naturellement retenu mon intérêt.



Depuis 2003 je dirige PAC Recrutement.

PAC Recrutement est spécialiste en sourcing de profils cadres et cadres supérieurs IT depuis plus de 10 ans.



Intervenant au niveau national, PAC Recrutement propose un large choix d’offres pour ses clients :



• Recrutement (recrutement direct et pré-recrutement)

• Assistance technique (délégation de personnel)

• Services associés type (sourcing, évaluations, coaching candidats)

• Location d'outils (outils de gestion d'offres et de CV's)



Leader sur le marché IT, nous vous proposons un accompagnement adapté pour répondre au mieux à vos besoins.



www.pac-recrutement.com



Mes compétences :

Accompagnement

Assistance technique

Coaching

Formation

Informatique

Recrutement

Recrutement informatique

Sourcing

Technique

Telecom