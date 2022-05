Lindron CHRISTIAN

Cadre SNCF en retraite depuis un an, après 35 ans de carrière effectuée dans la maintenance des essieux où j'ai exercé les fonctions d'opérateur, technicien, dirigeant d'équipé, dirigeant de section et de responsable qualité essieux. Cette dernière fonction m'a ouvert les champs d'applications tel que audit, état des lieux, mise en place de plan de correction, suivis des actions correctives, bouclage et mise en place de retours d'expérience.