Lindsay BASTIAT

Diplômée d’un Baccalauréat STL BGB, je possède des connaissances dans différents domaines de la biologie. Je suis rigoureuse, organisée, dynamique, minutieuse et mon esprit d’équipe me permet d’entretenir de bonnes relations avec mes collègues. Je tire en outre de mon expérience une certaine capacité d’adaptation et une curiosité naturelle, atouts indispensables à toute réussite professionnelle.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Autonomie

Biochimie

Biologie végétale

Travail en équipe

Biologie animale

Norme HSE

Biologie moléculaire

Microsoft Office

Biologie

Microbiologie

Analyse technique

Bactériologie