Lindsay BOUKEBANA

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des compétences dans différents domaines .Toutes ces connaissances m'enrichissent et prouvent à quel point j'ai une bonne capacité d'adaptation et de polyvalence.



Je souhaite aujourd'hui évoluer dans les domaines cités dans mes compétences voir autres. Je suis ouverte sur d'autres domaines.



Je reste à votre disposition pour plus d'informations .



Cordialement.



Mes compétences :

Cegid

Ressources humaines

Relations internationales

Microsoft Office

Incoterm

Étude de marché

Transport international

Logistique

Gestion de la relation client

Comportement du consommateur