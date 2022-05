Lindsay CHANSIN

Dotée d'une double casquette RH et Psychologue du Travail, je me suis fortement intéressée durant mon parcours à l'innovation pédagogique, le management de projets et la dynamique groupale.



Forte de mes expériences professionnelles, j'ai développé des compétences clés qui n'attendent qu'à être acquises:

- Le conseil en organisation,

- Le Recrutement

- L'accompagnement Professionnel,

- La formation.





Je reste néanmoins ouverte au développement d'autres compétences.

A moyen terme, je souhaiterai me spécialiser dans des missions généralistes en RH, et de manière plus poussée, je souhaiterai réussir à permettre aux dirigeants et salariés de co-construire le développement de leur entreprise.



Née à Tahiti et ayant beaucoup voyagé, je suis une personne multiculturelle, à la fois rigoureuse, autonome, créative et à la recherche de challenge.

J'ai plusieurs devises :"practice make perfect" " c'est par la rencontre des cerveaux que n'ait la substance" et "il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux". Je cherche donc une entreprise ayant des valeurs fortes.



PS: mon CV vidéo n est plus à jour, mais il vous permet néanmoins d avoir un premier aperçu :)



Mes compétences :

Adaptation facile

Organisation d'évènements

Psychologie sociale

Psychologie du travail

Psychologie

Mind mapping

Gestion des ressources humaines

Risques psycho sociaux

Recrutement

Freemind

XMIND

SPSS Statistics

Chargée de recrutement