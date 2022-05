Lindsay LEQUOY

Expérimentée, bilingue, rigoureuse et motivée, je souhaite obtenir un poste d'Assistante.

Forte d'une expérience professionnelle de dix ans comme hôtesse d'accueil technique bilingue, j'ai obtenu un BTS Assistante de gestion PME PMI cette année.

J'ai 39 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Logistique

Gestion du risque

Gestion administrative

Sécurité

Accueil

Organisation

SAP

Paye/Prsi

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware