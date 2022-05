Bonjour,

Je m'appelle Lindsay UNG, j'ai 19 ans, je suis actuellement en 1ère année de BTS Négociation Relation Client dans l'institut supérieur de l'entreprise à Puteaux.

J'ai pour but de travailler dans l'organisation des évènements (séminaires, conférences, soirées de fin d'année, soirées étudiantes...). Je voudrais donc pour cela enrichir mes connaissances à travers des expériences professionnelles.



Je recherche actuellement une entreprise dans lequel je pourrai effectuer ma prochaine année de BTS en contrat de professionnalisation.



Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à me contacter ou si vous connaissez quelqu’un qui peut être attiré par mon profil, merci de me le suggérer.

lindsay_ung@yahoo.fr



Mes compétences :

autonome

Motivée

polyvalente

Relationnel

sens du relationnel