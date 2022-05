Lindzy TOSSÉ

Titulaire d'un Master 2 de Biologie Cellulaire Intégrée spécialité Biologie du Développement, et ayant eu une première expérience de deux ans en tant qu'ingénieur d'étude en Biologie Moléculaire et Cellulaire dans le domaine de la recherche fondamentale, j'ai voulu approfondir mes connaissances autour des Sciences avec le Master d’Épistémologie et de Médiation Scientifique.



Cette formation a pour but d'étudier les Sciences, Technologies et la Médecine en utilisant trois approches : l'histoire, la sociologie et l'épistémologie afin de permettre :



- l'appropriation des outils adéquats pour analyser les sciences, les technologies et la médecine qui occupent une place centrale dans notre société,

- la maîtrise de la complexité des relations entre les sciences, la technologie, l'innovation, et la société ; leurs impacts sociétales ; leurs implications et utilisations dans la gouvernance.

- la transmission des connaissances et l'analyse des savoirs vers un public large comprenant différents organismes publics et privés ainsi que le grand public.



Fort de ces bagages cognitifs et de divers expériences professionnels, je recherche activement un emploi dans des domaines distincts mais pour lesquels je porte un grand intérêt :



1. La gestion de projet de vulgarisation, médiation et communication scientifique et culturelle



2. La recherche biotechnologique : Ingénieur d'étude ou assistant ingénieur en Techniques biologiques / Expérimentation biologiques

Mes compétences scientifiques et techniques sont les suivantes :



Biologie Cellulaire :

Culture cellulaire (neurosphères, cultures primaires et lignées tumorales)

Culture d’explants de rétines de souris

Traitements pharmacologiques in-vitro

Immunocytochimie, immunohistochimie et FACS.



Biologie Moléculaire :

Clonage, transformation bactérienne, transfection.

Analyses ADN : génotypage par PCR.

Analyses ARN : RT-PCR quantitative and semi-quantitative, hybridation in situ.

Analyses protéiques : Western Blot

Production et purification de protéines recombinantes.



Modèles animaux :

Souris et Rats : Entretien de lignées, chirurgie, génotypage, analyse de mutants, prélèvements, dissections

et analyse d’embryons et de tissus chez l'animal adulte.

Drosophile : Préparation d’ADN sur mouche unique pour PCR.



3. La gestion administratif et/ou logistique d'Instituts de recherches scientifique