Line ABDELLI

Comment entrevoir un retour à l'emploi, un maintien de l'emploi sous forme de transition, une reconversion dans la situation économique et sociale actuelle?

Comment maintenir un équilibre professionnel au sein d'une entreprise en pleine mutation?

Comment réussir dans la vie, donner un sens à sa vie et du sens à son travail?



Spécialiste du monde du travail et de l'emploi, hypnothérapeute, j'accompagne depuis 20 ans, des personnes en recherche d'emploi, en transition, en reconversion professionnelle, en création d'entreprise.

Spécialiste de l'entreprise, je suis à l'écoute des salariés, des dirigeants, j'apporte mon expertise, je diagnostique les besoins et mets en place les solutions adéquates.

J'interviens :

- Sur les plans sociaux,

- Sur le dispositif « Contrat de Sécurisation Professionnelle », licenciements économiques.

- Sur les congés de reclassement.

_Sur les évolutions et orientations professionnelles des salariés

Pour mener à bien ces missions :

- je préconise les orientations professionnelles et les formations adéquates, tout en adaptant, en rendant réalistes et réalisables les souhaits et les projets, au marché du travail,

- je tiens compte aussi et bien évidemment, de la situation économique de certains secteurs d'activité, fortement touchés par la crise sanitaire, qui nécessite aujourd'hui, non pas une approche classique de retour à l'emploi, mais une reconversion, un changement de métier.



Pour parfaire ma démarche et mon expertise, j'intègre le coaching et l'hypnose comme des outils complémentaires, si besoin est.



Cette approche globale et cet accompagnement singulier ou en groupe, permettent de maîtriser et de dépasser la charge émotionnelle liée à toute évolution professionnelle.



Entrevoir avec enthousiasme et efficacité cette démarche, tel est le but!



Rencontrons nous.

www.hypnolinea.com