AGIR POUR SA SANTÉ!





PRÉVENTION, PROMOTION ET ÉDUCATION DE LA SANTÉ





Line Alphonse, professionnelle de la santé.



Issue de solides fondations en kinantropologie et en Sciences infirmières, j'interviens, chaque jour, auprès de personnes de tout âge en utilisant l'activité physique, une alimentation équilibrée et de saines habitudes de vie comme moyen de réadaptation ou de rééducation.



J'évalue la condition physique et mentale de la personne, lui élabore un programme d'entraînement personnalisé selon ses besoins et ses capacités. Je lui apprends à effectuer différents mouvements ou exercices et à utiliser différents appareils (canne, béquilles. prothèse ou chaise roulante), si il y a lieu. Je la conseille sur des méthodes de prévention des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète, d'accidents ou de blessures, ce qui lui permet d'améliorer ou de maintenir sa santé.





Mes compétences :

consciencieuse

Organisée