Contrôleur de gestion avec un profil opérationnel axé sur l'analyse des vente, je suis spécialisée dans la partie haute du P&L: budget, forecast et analyse des ventes et GP d'un business.

Cette fonction consisite tout simplement à fournir des outils efficaces de reporting à la force commerciale et faire du conseil stratégique auprès du Top management.



Capable de prendre en charge les fonctions "classiques" d'un contrôleur de gestion. Je ne m'épanouie vraiment que s'il y de place à un peu de créativité et d'innovation.



Mes compétences :

business analyst

budget

Forcast

Sales analysis