Line AUBERTIN

Après une année en classe préparatoire littéraire qui m'a aidée à organiser mon travail, je me suis orientée vers des études de langues qui m'ont permis d'approfondir ma culture générale. À 21 ans j'ai obtenu une Licence d'anglais ainsi qu'un Diplôme Universitaire d'études chinoises. Dernièrement, j'ai effectué un stage de fin de cycle en tant que web watcher - rédacteur web au sein du pôle planning stratégique d'une agence conseil en communication digitale. Je recherche désormais un emploi dans l'un des trois secteurs suivants : communication, prospective ou conseil.



Le Master professionnel bilingue « Intelligence et innovation culturelles » qui s'appuie sur les recherches les plus récentes dans le domaine de la sémiologie, de l'analyse de l'image et des nouvelles formes de la culture m'a permis d'acquérir les bases suivantes :



-une solide maîtrise des outils de l'analyse culturelle, sémiotique, symbolique, — une capacité d'analyse des enjeux de la communication contemporaine,

-des connaissances techniques du domaine de la communication et de la technologie de l'information,

-une maîtrise des outils pour la collecte, le tri et l'exploitation de l'information culturelle,

-des compétences de premier plan dans le domaine rédactionnel en français et en anglais.



Mes compétences :

Relation client

Autonomie Bonne gestion du stress

Travail en équipe

Communication

Langues

Culture