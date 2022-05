Line-Aurore MARCH

Bonjour,

quelques mots pour me présenter? Je vous dirai donc que je suis en reconversion... Suite aux compétences que j'ai acquises durant ces dix dernières années en restauration, management et commerce, je me suis lancée le défi de reprendre mes études pour faire un Master en Pratiques et Ingénierie de la Formation à l'ESPE de Nice.

Actuellement en stage chez Authentis, Groupe Altea, mes missions concernent principalement le développement de la charte qualité OPQF et la veille sur la réforme de la formation à venir.



Mes compétences :

Business development

Communication

Commercial

CRM

Espagnol

Formation

Français

Marketing

Management

Négociation

Relation client

Restauration

Reporting

TIC

Vente

International