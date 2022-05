Line BRUNNER

Une carrière débutée dans l'hôtellerie 3*.

Puis une expérience en point informations touristiques qui se transforme rapidement en développement d'un point de vente de produits régionaux et souvenirs touristiques. Totalement autodidacte, mais ayant "la bosse du commerce"​, les résultats se développent et l'on me confie la gestion des autres points de vente de la structure.

2009 est une nouvelle étape avec la création d'un poste de développement commercial en tant que coordinatrice boutiques, me permettant d'acquérir de nouvelles compétences en management d'équipes, suivi de projet, stratégie commerciale, création de marque...

Dotée d'un réel sens commercial et du sens de la culture du résultat, autonome, rigoureuse, dynamique et disposant d'une forte capacité d'adaptabilité, je souhaite à présent évoluer vers de nouveaux challenges commerciaux.

Mon sens du relationnel et du contact client m'amènent à m'orienter vers un poste où la satisfaction client et le développement de partenariats sont primordiaux.

Je souhaite évoluer vers un poste de responsable d'exploitation touristique ou vers un poste de responsable d'hébergement en hôtellerie.

En effet mes 16 années d'expérience au sein de la structure Destination Baie de Somme composée de 8 établissements/équipements touristiques m'ont permis d'appréhender bien d'autres contexte que celui du service boutiques... Développer la fréquentation d'un site touristique, proposer de nouveaux services et de nouveaux produits, développer des animations, le management de la qualité et l'écoute des attentes de la clientèle, les nouvelles tendances de consommation sont autant de points soulevés lors de réunions de travail.

L'hôtellerie est mon premier métier et j'aspire vivement à pouvoir y trouver une opportunité. Dans ce métier, le service du client a tout son sens.



Mes compétences :

Merchandising

Gestion : budget, achats

Commercial

Management équipe

Microsoft Word, Excel, Outlook