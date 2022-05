Graphiste indépendante depuis 2002 après une expérience formatrice et riche chez Atalante/Paris, mon activité se développe principalement dans le secteur de l'édition, de la culture et de l'architecture. Ma curiosité et mon goût pour la mise en page m'ont aussi amené à travailler pour le secteur pharmaceutique, financier ou pour de grandes marques d'équipements sportifs.



Mes compétences :

Direction artistique

Conception graphique