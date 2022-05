Formatrice

Formatrice depuis plus de 15 ans dans le secteur de l’entreprise et de la santé, Line Clément est plus spécialisée dans le développement personnel des collaborateurs et particulièrement de leurs compétences créatives.

Elle est titulaire d’un DESS d’ingénierie de formation et l’auteur d’un mémoire réalisé au Canada sur l’andragogie (la formation pour les adultes).



Artiste et Conférencière

Artiste et Conférencière (Musée d’Orsay, Cerisy), elle a enseigné comme professeur de gravure à l’école des Beaux-arts de Damas. Line Clément est titulaire d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’une licence de linguistique.

Elle a publié en 1999 un livre sur « Les Masques » chez Ulysse Éditions.



Les participants de ses séminaires disent avoir particulièrement apprécié :

Le sens de l’écoute

L’individualisation de l’approche, le respect de chacun

L’originalité de la démarche, loin des recettes toutes faites

Une pédagogie privilégiant une approche allant de la pratique à la théorie

L’efficacité des méthodes liées à la pluralité des approches



Mes compétences :

Écriture

Art

Formation