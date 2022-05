Line EKONO

J’ai suivi à la base une formation de comptable mais, d'après mon expérience et des entretiens que j'ai effectués avec des personnes du métier, ce secteur m'a semblé un peu monotone. J’ai donc ouvert mon champ de vision sur l'audit et le contrôle de gestion. je reste tout de même indécise c'est la raison pour laquelle j'entreprends d'effectuer deux stages de césure de 6 mois chacun, tour à tour dans le domaine du contrôle de gestion et de l'audit en vue de me faire une idée précise des taches qu'il faudra accomplir dans chacun des secteurs et ainsi avoir une base solide quant à mon choix de carrière.

Je compense mon manque d’expérience par mes qualités humaines que j'ai développée durant ma vie associative que la rigueur, un bon sens du relationnel, le sens de l'organisation et la capacité d’être multitâche tout en restant efficace.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Consolidations

Audit

Sage Accounting Software