Passionnée et rigoureuse,je suis actuellement en fin de cursus académique: Ingénierie de Sécurité des Réseaux et Informatique de l'entreprise. Je suis à l'écoute d'offres et opportunités d'embauche.



Mes compétences :

Personal Home Page

Microsoft C-SHARP

Linux

Web Services

Oracle

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Java

JScript

HTML

ECLiPSe

Customer Relationship Management

Apple Mac

Android