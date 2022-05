Line HUART

Infographiste Print/webdesign créative passionnée par le numérique

Diplômée d’un Master Création et Ingénierie Numériques à l’Université de Valenciennes et d'une formation dans le textile, j’ai acquis durant ma formation différentes techniques de réalisations tels que le print sur des projets de conception et de supports de communication comme des brochures, catalogues, affiches, maquettes,ainsi que le web design. Je maîtrise les logiciels de PAO ainsi que des méthodes plus traditionnelles telles que, l’illustration, la photographie où j’ai pu développer ma créativité.



Mes compétences :

Créatif

Mode

Textile

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe Creative Suite

Illustration

Magazines

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Autocad

Adobe Photoshop