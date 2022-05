Line JEUDI

Mon expérience professionnelle d'une dizaine d'années, acquise au sein de structures diverses, m'a permis d'initier et de réaliser des projets de construction de bâtiments divers ( logements collectifs, bâtiments tertiaires et d'activités).



J'ai acquis la synthèse, la rationalisation des actions de suivi et de contrôle, et je possède une vue globale dans le montage, pilotage, gestion et conduite des opérations de construction.



De plus, mon parcours en bureau de contrôle a parfait mes compétences techniques.



Les missions réalisées m'ont donné la responsabilité de plusieurs programmes, du montage du produit à sa livraison, dans le respect de la qualité, du budget, des délais et de la satisfaction des clients. Je maîtrise les aspects techniques, financiers et administratifs. Je possède des connaissances sur la conception des bâtiments économes en énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.



Mes compétences :

Immobilier