Line LABAYE

J'ai travaillé pendant 6 ans dans des entreprises privées en qualité de secrétaire comptable ou assistante de cabinet comptable. J'ai pris mon envol avec la création d'une agence de voyages naturalistes avec, en plus de sa gestion et mise en place logistique, accompagner nos clients lors de différentes séjours en Afrique, Mongolie, Roumanie, Japon,quand il en a été possible.



Formatrice au GRETA puis intervenante à la CCI de Melun, je me prends de passion pour la formation, l'enseignement.



Je suis à présent auteur en ouvrages scolaires et enseignante pour des jeunes en formation BAC PRO GESTION ADMINISTRATIVE en lycée professionnel, et dispenser des cours de communication et éco gestion.



Les jeunes doivent proposer des projets et les chiffrer, même s'ils n'aboutissent pas en finalité.



Aussi, ma recherche porte sur des petits projets que les entreprises ou autoentrepreneurs chercheraient à mettre en place. Ces études, permettraient un réel entraînement pour nos chérubins.

Bien sur si ces idées reposent sur des projets sportifs, ce n'est que plus motivant pour les eux, et s'ils relèvent du monde équestre, ce serait épanouissant pour la prof !

merci



Mes compétences :

Bureautique

équitation

Formation

Formation bureautique

Randonnées

Voyages