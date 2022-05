Line MARGUERITE

Madame, Monsieur,

Ainsi, j'ai obtenu mon diplôme baccalauréat commercial et ensuite je me suis spécialisée dans la filière transport. De plus, j'ai occupé différents postes qui m'ont permis de développer mon sens de l'accueil avec les clients, le traitement d'incident de livraison, de réservation comme vous pouvez le constater sur mon curriculum vitae. Enfin, mon poste d'assistante maternelle m'a permis de consolider mes acquis et de développer ma patience, ma disponibilité. En somme, mes missions d’intérim m’ont mise sur le chemin d’une vie active.

Forte de ce chemin professionnel, je pense maitriser aujourd'hui l'ensemble des compétences requises pour tenir comme il se doit le poste d’agent de production. Motivée et dynamique, je souhaite mettre mes qualités au service d'une entreprise responsable et innovante telle que la vôtre.

Espérant que ma candidature retienne votre attention et qu'une prochaine rencontre me permettra de vous exprimer mes ambitions.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet