Je suis d'origine ivoirienne et depuis quelques mois installé dans l'ouest de la Guyane.

Je viens de m'installer autoentrepreneuse pour appliqué les connaissances que j'ai acquise durant une période de formation à la MFR de Mana.



De plus, mon métier d'origine étant coiffeuse et ayant eu mon propre salon à Abidjan en Côte d'Ivoire, je propose mes services pour la réalisation de tressages ou de pose de rajouts.



Vous pouvez me joindre au 0594 27 61 38



Mes compétences :

Coiffure

Mana