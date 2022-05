Line THÉLOT

Diplômée d'un master en urbanisme spécialisé dans l'analyse des usages et des mobilités, et particulièrement intéressée par les dimensions d'aide à la décision et de sensibilisation des acteurs, je suis à la recherche d'un poste de chargée d'études ou de mission en développement territorial dans une collectivité ou une structure de conseil.

Mes principaux pôles de compétences : Réalisation d'études thématiques/territoriales, Coordination d'acteurs, Conduite de projets.



Mes compétences :

Cartographie

Etude prospective

Socio-économie de la mobilité

Sociologie urbaine

Conduite de projet

Coordination d'acteurs

Diagnostic de territoire