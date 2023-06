Line TICHIT (LAHOUCINE)

En recherche demploi depuis peu, je vous propose mes services en tant quinfographiste et créateur de contenus visuels.



Je souhaite vous apporter mon aide mais aussi apprendre pour progresser personnellement et professionnellement.



Forte de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'infographie : conseiller, créer, gérer des dossiers pour Herta, Lesieur, Volvic, Tropicana, FFEPGV, Promogim... voilà un échantillon de ma polyvalence et toujours avec le sourire. Je peux également correspondre et réaliser mes dossiers en télétravail, car je suis équipée dun iMac 21 avec le pack Adobe et Microsoft.



Outre mon sens de lorganisation et des responsabilités, je sais faire preuve de discrétion et ai une aisance relationnelle permettant de mintégrer facilement au sein dune équipe.