Line VEILEX

Bonjour,

Je sais organiser, communiquer et développer d'une façon autonome. J'aime prendre l'initiative, gérer beaucoup de choses au même temps et travailler en équipe.



J'ai une forte expérience internationale tant professionnelle que personnelle et maitrise couramment plusieurs langues. Je maitrise parfaitement l'anglais et ai un haut niveau d'espagnol (diplôme de traductrice) et d'allemand et suis bilingue danois et maitrise toutes les langues scandinaves. Je suis danoise, mariée à un français et parle couramment le français.



Mes expériences professionnelles incluent la gestion de dossier client, les relations internationales, la communications dans toutes ses formes, l'organisation d’évènements....

Je suis une personne de nature très active, aimant travailler dans une ambiance dynamique avec diverses tâches à gérer en même temps, dotée d’un très bon contact humain.



Looking forward to hearing from you....



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie

Stratégie de communication

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Communication

Organisation d'évènements

Organisation