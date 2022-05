Ingénieur R&D dans le domaine chimie-physique.

En recherche d’un poste d'ingénieur R&D dans l’industrie.

Mobilité internationale.

Trois ans d’expérience professionnelle dans le centre de recherche de Rhodia/Solvay.

Langues: Chinois : maternelle. Français et anglais : bilingue. Allemand et japonais : notions.



Domaines de compétences:

- Scientifique: Chimie-physique, matière molle, matière condensée.

- Informatique : Matlab, Labview, C++, Latex, Conception 3D.



Email: lingguo.du@gmail.com





Mes compétences :

Microfluidique

Latex

Coatings

Polymères

Microscopie confocale

C++

Analyse d'images

Milieux poreux

Rhéologie

Matlab

Formulation

Labview

Ellipsométrie