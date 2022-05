Lingyan LI

Diplômée en juillet 2015 de l'école de commerce , en spécialité de Marketing Management & Etudes Web.

Aujourd'hui, ayant effectué mon stage de fin d'études chez l'Oréal Luxe, dans la division Zone Asie de la marque Biotherm en tant que Marketing et business analyste, je travaille actuellement chez Gellé Frères France - parfumerie française depuis 200 ans, en tant que Chef de produit (parfum et Skincare).



- Double expertises dans Marketing opérationnel & Marketing développement, en autonomie et avec une vision stratégique.

- Excellentes compétences analytiques développées au travers d’un enseignement rigoureux.

- Motivée, organisée, capable de gérer de multiples tâches.

- Bonnes performances lors de travaux d’équipe ou sous pression.

- Solides capacités de communication cross-culturelle et de présentation.

- Parle couramment 4 langues (Français, Anglais, Mandarin et Cantonais).

- Dynamique et créative.



Mes compétences :

Commerce international

Négociation

Organisation d'évènements

Étude de marché

Innovation

Communication

Webmarketing