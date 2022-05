Linh NGUYEN

En vue d’intégrer le Master 2 Gestion de Ressources Humaines et Management Public au sein de l’Université Paris II – Panthéon-Assas (CIFFOP), je cherche un contrat d'appretissage de ressouces humaines dans le secteur public.



J'ai des expériences de recrutement et formalisation les nouveaux employés et relation client. Fort esprit de travail en équipe, adaptable, responsable,grande capacité d'apprendre, d'écoute, travaille en groupe et intérêt au ressource humaine.



Parlant couramment 2 langues étrangère, dont Français et Anglais, je maîtrise bien les outils bureautiques et quelques logicels informatiques.



Mes compétences :

Management

Formation

Recrutement