Link OFFICE33

Vous êtes artisan, commerçant, professionnel libéral, une TPE, une PME ou même un particulier et vous ne trouvez plus de temps à consacrer à vos tâches administratives ?

LINK OFFICE 33 vous propose de gérer pour vous ces tâches qui submergent votre bureau et votre esprit, depuis son domicile.



L'intérêt pour vous est de bénéficier de l'expérience et du professionnalisme d'une assistante administrative sans avoir à payer les charges sociales qui y incombent.

Sérieux et discrétion assurés.







Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion comptable

Gestion commerciale