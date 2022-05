Linkeom CABINET CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

Linkeom est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche et l’évaluation de profils commerciaux et marketing digital. Partenaire privilégié des Directeurs Commerciaux, DRH, Directeurs Opérationnels...et au service des PME, ETI, Grands Groupes.



* Nous recrutons tous les métiers de la fonction commerciale (Commercial Sédentaire ou Terrain, Chargé d’Affaires, Technico Commercial, Ingénieur d’Affaires, KAM, Chef des Ventes, Directeur Régional, Directeur Commercial, Directeur Export…).



* Et tous les métiers de la fonction marketing digital (Chef de Produit, Market Analyst, Trafic Manager, Comunity Manager, Responsable Web Marketing, Responsable Communication, Directeur Marketing…).



Notre métier, trouver les bons les commerciaux / marketer à travers 5 prestations :



* Approche Directe : chasse, descente d'organigramme...

* Approche Mixte : recherche multicanal...

* Journée de Sélection : comportements observables et jeux de rôles...

* R.P.O : tri et sélection des CV sur tous vos besoins de recrutement...

* Évaluation : liée à une promotion ou à un recrutement interne / externe...



La preuve :



* Linkeom c'est 85% de clients satisfaits.

* C'est aussi 86% de candidats satisfaits.

* 7 semaines, c'est le temps moyen d'intervention pour chaque mission de recrutement.

* Plus de 300 entreprises nous ont fait confiance sur la conduite de leurs missions de recrutements de commerciaux et de marketeurs.

* Depuis la création du cabinet en 2008, nous avons réalisé 683 recrutements.



Pour plus d’informations, consulter notre site : http://linkeom.com/



Mes compétences :

VENTE

SOURCING

RECRUTEMENT

MANAGEMENT

COACHING

OUTPLACEMENT