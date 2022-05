Links Consultants est une société de portage salarial - réseau de consultants experts - solutions RH.



Créé en 1998 par Antoine Catta, ancien Avocat et Conseil durant 30 ans, Links a toujours eu pour ambition de proposer un cadre juridique et adapté à la réalisation de prestations intellectuelle et technique. Au fil des années, le savoir-faire de Links s’est développé et la société décide de s’associer au Groupe ACTUAL, un des grands spécialistes de l’emploi en France, pour proposer une gamme de solutions RH renforcées et complémentaires.



Cette association fructueuse fait de Links un expert en organisation juridique, fiscale et sociale du travail, à même de proposer des compétences expertes riches et parfois rares. Société pionnière du portage salarial en France, membre adhérent du PEPS/CINOV, Links développe pour les porteurs de projet, les personnes en recherche d’emploi et les jeunes retraités la possibilité d’être à la fois entrepreneur et salarié. Poser les périmètres de son savoir-faire, cibler son champ de prospection, confronter ses talents avec d’autres professionnels, travailler en réseau, être accompagné dans ses démarches commerciales, être conseillé pour se positionner au juste prix sur un marché, se donner les moyens de concentrer son énergie sur métier en se déchargeant des contraintes administratives et comptables : Links Consultants répond à tous ces enjeux. Links propose aussi aux entreprises le savoir-faire et l' expertise de ses consultants dans de nombreux domaine (finance, RH, marketing, ingénierie, commercial, logistique...) et dans tous les secteurs d'activité.

Libérez le travail avec Links !



