Cabinet de conseil en Stratégie et Management spécialisé dans la gestion des risques bancaires et financiers, nous menons des missions de conseil auprès de nos clients en transformation (diverses banques et sociétés d'assurance).



Quelle sera votre vocation en tant que consultant chez Links Consulting ?



-- > Apporter à nos clients le conseil et les idées originales qui auront un impact direct et concret sur la réussite de leurs projets et, en particulier, sur leurs projets de transformation.



Nos recrutons des profils multiples avec différentes expertises : Middle/Back office, Data Quality, Lean SixSigma, Risque de crédit/contrepartie, réglementation financière (Bâle/MIFID), finance quantitative, gestion d'actifs/passifs, PMO, optimisation de process, etc.



Vous aimez :



Relever des Challenges, vous surpasser, que votre avis compte et apporter votre expertise dans un projet impactant ?



Ne cherchez plus, rejoignez-nous !



